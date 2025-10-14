Exige Yessi Reyes transparencia y claridad en licitaciones de medicamentos federales

Chihuahua, Chih.- Con el objetivo de asegurar que los medicamentos lleguen efectivamente a los hospitales y pacientes que los necesitan, la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Yessi Reyes Calzadías, presentó un exhorto ante el Congreso del Estado para pedir al Ejecutivo Federal transparencia total en la asignación y adjudicación de contratos de compra de medicamentos destinados al sistema de salud federal.

La presidenta de la Comisión de Salud destacó que, según datos del INEGI, 44 millones de personas en México no tienen acceso a servicios médicos, lo que agrava la situación de desabasto en instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. “Las familias no deberían preocuparse por conseguir medicinas fuera del hospital, mucho menos cuando hay recursos públicos que deberían garantizar su disponibilidad”, señaló la legisladora.

Reyes Calzadías expuso que la licitación consolidada de medicamentos 2025-2026 fue cancelada tras más de 400 inconformidades, pero posteriormente se firmaron contratos por más de 420 millones de pesos con empresas vinculadas al senador Carlos Lomelí, previamente sancionadas por falsificar información en procesos de compra. Parte de los medicamentos adjudicados, indicó, serán destinados a la Secretaría de Marina, presidida por el propio legislador en la Cámara Alta.

Finalmente, la diputada subrayó que este exhorto busca no solo transparencia, sino también rendición de cuentas y eficacia en la distribución de medicamentos. “La opacidad en las compras públicas afecta directamente a los pacientes. Es momento de garantizar que el dinero de la salud llegue donde realmente hace falta: a los hospitales y a las familias mexicanas”, concluyó Reyes Calzadías.