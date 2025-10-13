Korn anuncia concierto en México

fuente: excelsior

Korn es una de las bandas más importantes de metal y en México tiene muchos fans, que sin duda estarán muy felices, ya que la agrupación estará de regreso en nuestro país para dar un concierto que formará parte de su nueva gira.

Si eres fan de Korn, aquí te contamos todos los detalles de su próximo show en México para que no te quedes con las ganas de verlos en vivo.

¿Cuándo y dónde se presentará Korn en México?

La banda originaria de California estará en México el próximo año, así que ve apartando la fecha porque darán un concierto en la Ciudad de México el próximo 19 de mayo.

El lugar en donde se presentará Korn será en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

¿Cuándo será la venta de boletos para Korn en México?

Si quieres ir a ver a Korn en el próximo concierto que darán en México, toma en cuenta que habrá varias ventas para que puedas obtener tus boletos.

Toma en cuenta que habrá una venta para fans que será el 14 de octubre a las 9:00 AM a través de Ticketmaster.

Por otra parte, la preventa Banamex, en la cual solamente podrán comprar sus boletos aquellos que tengan una tarjeta de este banco, se realizará el 16 de octubre a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Si no cuentas con una tarjeta de dicho banco no te preocupes, ya que el 17 de octubre comenzará a las 11:00 AM en Ticketmaster la venta general con la que podrás comprar tus boletos con cualquier plástico.

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos, pero se revelarán una vez iniciada la venta para fans.