Alex Domínguez rendirá su Primer Informe Legislativo el próximo 18 de octubre

El diputado federal por Chihuahua, Alex Domínguez, rendirá su Primer Informe Legislativo el próximo viernes 18 de octubre, a las 11:00 de la mañana, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua, evento al que se espera la asistencia de destacadas personalidades del ámbito político, empresarial, académico y social del estado.

Este ejercicio de rendición de cuentas representa una oportunidad para compartir con la ciudadanía los avances, logros y propuestas impulsadas desde la Cámara de Diputados en favor de Chihuahua.

“Este informe no es solo un recuento de resultados, es un compromiso abierto con Chihuahua. Queremos que la gente vea, evalúe y participe en lo que hacemos por su bienestar”, señaló el legislador.

De manera inédita, Alex Domínguez se ha distinguido como el único diputado federal y local en el estado que conformó un Comité Ciudadano de Evaluación Legislativa, integrado por representantes de distintos sectores, el cual ha acompañado y dado seguimiento permanente a su labor legislativa.

Dicho comité ha fungido como observador independiente del trabajo realizado en el Congreso, verificando de manera objetiva las iniciativas presentadas, los resultados obtenidos y el impacto real en las comunidades. Este modelo participativo refuerza el compromiso del diputado con la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

Alex Domínguez invitó a toda la comunidad chihuahuense a estar atenta y participar en este ejercicio democrático, que busca acercar la labor legislativa a la gente, fortalecer el diálogo público y construir soluciones compartidas, en las que destacan penas más severas vs el trafico de fentanilo, la ley Mya, apoyo a docentes, capacitación a jóvenes del programa construyendo futuro así como apoyos diversos a la población en general.