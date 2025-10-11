7 presidentes en 10 años: ¿qué hay detrás de la caída de Dina Boluarte en Perú?

fuente: unotv

En cuestión de horas, Perú nombró a su séptimo presidente en una década. La crisis política sume en el desprestigio a sus líderes a seis meses de las elecciones generales y cuando el país enfrenta una ola de criminalidad.

¿Qué hay detrás de la destitución de Dina Boluarte en Perú?

Desde 2016, Perú fue gobernado por siete mandatarios, tres destituidos por el Congreso. La última de ellos es Dina Boluarte, removida en la madrugada del viernes en un juicio político exprés.

La salida del poder de la impopular presidenta se consumó sin disturbios, pero tras muchas protestas callejeras contra la extorsión.