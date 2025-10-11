Detienen en Quintana Roo al “Griego”, líder criminal buscado por Europol
Mikael Michalis “N”, también conocido como el “Griego”, buscado por Europol, además de que cuenta con una ficha roja de Interpol, fue detenido en el estado de Quintana Roo.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de su detención a través de su cuenta de X, durante la mañana de este sábado 11 de octubre.
¿Qué se sabe de la captura del “Griego” en Quintana Roo?
Como resultado de una operación coordinada entre agencias de México y Europa, fue detenido en Quintana Roo Mikael “N”, alias el “Griego”, identificado como líder de un grupo criminal europeo y generador de violencia en Suecia.