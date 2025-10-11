Lupillo Rivera pierde el control y lanza groserías tras denuncia de Belinda 

fuente: MILENIO

Desde hace varios días, Lupillo Rivera ha acaparado los titulares luego de la publicación de su libro autobiográfico Tragos Amargos, en el que comparte episodios íntimos de su vida personal y profesional.

Sin embargo, el tema que más ha dado de qué hablar es la supuesta relación que mantuvo con Belinda, algo que el propio cantante detalla en uno de los capítulos.

Según lo narrado por Lupillo Rivera, ambos habrían tenido una conexión sentimental tan profunda que incluso llegaron a hablar sobre la posibilidad de formar una familia juntos, revelación que desató una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

Belinda toma acciones legales para proteger su imagen

Ante la exposición pública y las declaraciones de Lupillo Rivera, Belinda decidió responder de manera legal. De acuerdo con un oficio emitido por el Ministerio Público, el cantante fue apercibido para abstenerse de realizar cualquier tipo de conducta que pudiera resultar ofensiva hacia la intérprete de “Sapito”.

Por medio del presente oficio, el suscrito agente del Ministerio Público lo apercibe de ejecutar cualquier tipo de violencia en contra de la ciudadana Belinda Peregrín Schüll (…) y deberá abstenerse de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva, señala el documento.

Además, el texto especifica que Lupillo Rivera deberá someterse a un tratamiento psicológico especializado y no podrá mencionar a Belinda durante el proceso legal ni hasta la conclusión de la investigación.