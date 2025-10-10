Invita Estado al Foro-Expo de Energía Chihuahua 2025.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) invita al Foro-Expo de Energía Chihuahua 2025, a efectuarse el 6 y 7 de noviembre en el salón Lago Di Como de la capital, con entrada gratuita.

El evento está dirigido a empresarios, funcionarios, académicos, consultores especializados, estudiantes, inversionistas, desarrolladores y a las personas interesadas en conocer los avances e iniciativas relacionadas con el futuro energético de la entidad.

Durante los dos días de actividades se tienen programadas conferencias magistrales, paneles temáticos y una zona de exposición, donde se presentarán las más recientes tendencias, proyectos y soluciones tecnológicas en la materia.

Se contará con la participación de expertos como Izoulet Cortes con la ponencia “Brasil–México: Innovación, Regulación y Futuro Energético”, así como de Enrique Ochoa, Francisco Salazar Díez de Sollano y Guillermo García, con la conferencia “Experiencias y Desafíos en la Transformación Energética de México”.

Juan Rodríguez Castañeda, con “Perspectivas y Evolución del Mercado de Gas Natural”, y Javier Arribas Quintana, con “La Agenda Verde Europea y la Hoja de Ruta hacia la Neutralidad de Carbono en 2050”.

Entre los principales atractivos del Foro destacan las oportunidades del Networking, el acceso a presentaciones exclusivas y demostraciones en vivo, así como el intercambio de experiencias con líderes del sector.

El formato de registro y la agenda completa están disponibles en la página web: https://aede.chihuahua.gob.mx/Foro-Energia. Para más información comunicarse al número telefónico: (614) 429-33-00, extensión 24600.