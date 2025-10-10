Artesanos ponen en alto a Chihuahua en el Design Week México 2025.

El talento artesanal de Chihuahua se hizo presente en la 17ª edición de Design Week México 2025, uno de los eventos más importantes del calendario cultural y creativo del país, que se celebra en la Ciudad de México bajo el lema “Diseñado en México”.

Este encuentro tiene como objetivo empoderar a la comunidad creativa y enaltecer el diseño nacional, como motor de transformación económica, social y cultural.

El evento reunió a arquitectos, diseñadores, artistas y artesanos de México y el mundo, en una plataforma de intercambio que trasciende fronteras.

Por primera vez, artesanos ceramistas del poblado de Mata Ortiz, municipio de Casas Grandes, participaron en esta vitrina internacional.

Las artistas Paula Gallegos Bugarini y Tati Ortiz presentaron una obra colaborativa junto con el despacho de arquitectura C Cúbica, bajo la dirección de Andrea Cesarman, fundadora de Design Week México.

La pieza titulada “Raíz de luz, voz de Mata Ortiz”, está conformada por cinco elementos elaborados con distintas técnicas (dos de cada artesana y una sección central creada en conjunto), que representan la unión entre tradición, diseño contemporáneo e identidad cultural.

La obra será exhibida en el Museo Nacional de Antropología dentro del programa “Visión y Tradición”, que permanecerá abierta al público hasta el 2 de noviembre.

Esta participación fue posible gracias al acompañamiento de Artlux, encabezado por Martha Granados Trespalacios, así como al respaldo y facilidades otorgadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua (Fodarch).

Con esta colaboración Chihuahua reafirma su compromiso con la promoción del talento artesanal, la proyección del arte local en escenarios internacionales y el fortalecimiento de las industrias creativas, como parte del desarrollo cultural y económico del estado.