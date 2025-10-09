Promueve Municipio hábitos saludables en la niñez con programa “Infancia Saludable”.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), implementa el programa “Infancia Saludable”, con el objetivo de fomentar hábitos saludables en niñas y niños mediante actividades lúdico-recreativas que fortalecen su salud física y emocional.

El ciclo del programa inició el pasado 22 de septiembre y se llevará a cabo en 10 escuelas primarias del municipio, José Vasconcelos, Veteranos de la Revolución, Felipe Ángeles, Josefa Ortiz de Domínguez, Benemérito de las Américas, José Vasconcelos Calderón, Guadalupe Uranga de Valverde, Rotaria No.6 Francisco José Prieto, Luis Donaldo Colosio y Mujer Obrera Josefina Ortiz Ortiz, beneficiando a cientos de estudiantes con servicios integrales de salud.

Dentro de las acciones destacan la atención en salud mental, con estrategias de prevención emocional dirigidas a la comunidad estudiantil y apertura de canalización de casos detectados; salud bucal, detección temprana de padecimientos dentales personalizados, los casos detectados son canalizados a la clínica dental (IMPAS), se realizan limpiezas dentales y se imparten pláticas sobre la técnica de cepillado.

También, se imparte el tema de nutrición, con medición de peso y estatura, además de actividades interactivas sobre alimentación equilibrada; servicios de enfermería, incluyendo pláticas para prevenir la mordedura de garrapata y la rickettsiosis; terapia de lenguaje, con tamizajes, orientación con platicas y talleres a familias y docentes, también se cuenta con la canalización en casos especiales a las unidades del instituto.

Con este tipo de programas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la salud integral de la niñez chihuahuense.