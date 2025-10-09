¿Buscas un plan diferente? Invita DIF Municipal a las Grutas Nombre de Dios.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del DIF, invita a las familias chihuahuenses y a turistas a disfrutar de una experiencia única en las Grutas Nombre de Dios, un tesoro natural ubicado a tan solo 15 minutos del Centro Histórico.

Este atractivo turístico ofrece un recorrido a mil 300 metros de profundidad, donde las y los visitantes podrán apreciar impresionantes formaciones moldeadas por la naturaleza a lo largo de millones de años, distribuidas en 17 salas. Gracias a la iluminación artificial, es posible admirar con claridad sus texturas, formas y detalles.

Las grutas están abiertas al público de martes a domingo, en un horario de 10:00 am a 4:00 pm. El costo de entrada es de 80 pesos por persona, y de 40 pesos para niñas, niños y personas adultas mayores con credencial INAPAM. El acceso se realiza en grupos guiados, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Se sugiere llevar ropa cómoda, calzado antiderrapante y seguir en todo momento las indicaciones del personal. Por seguridad, no se permite el ingreso a niñas y niños menores de 6 años de edad, ni a personas con condiciones médicas sensibles, como presión arterial baja.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fomentar la visita a los lugares emblemáticos de la ciudad, promoviendo el turismo local, la convivencia familiar y el aprovechamiento responsable del patrimonio natural que enriquece la identidad de Chihuahua Capital.

Para más información, pueden comunicarse al 614-200-48-00, extensiones 2225 y 2226.