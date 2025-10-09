Belinda toma acciones legales contra Lupillo Rivera; lo acusa por violencia digital.

UNOTV

José Antonio Romero Santiago

Belinda tomó acciones legales contra Lupillo Rivera y lo acusó por violencia digital y mediática, informó su defensa Maceo, Torres & Asociados, S.C. La querella interpuesta por la cantante es por la presunta “divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento“.

A través de un comunicado, la firma de abogados indicó que se comenzó un proceso legal con el objeto de proteger de manera integral los derechos fundamentales de la reconocida artista.

“El día 2 de octubre de 2025 se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital, y violencia mediática, previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, señala el documento.

Sus representantes legales destacaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de Belinda. Además, reconocieron la existencia de actos de violencia en su contra.

También se recordó que ser figura pública no legitima la utilización de la imagen de Belinda ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso, pues se indicó que tales actos constituyen violencia de género y una violación a derechos humanos.

No a la violencia digital

Luego de que Belinda tomó acciones legales contra Lupillo Rivera, su firma de abogados señaló su reiteración de que la libertad de expresión no es absoluta, y que no puede invocarse para justificar actos que generan violencia digital, explotación indebida de la imagen y vulneración de la dignidad de las mujeres.

“Con estas acciones se busca sentar un precedente jurídico firme, que reafirme que la imagen, la vida privada y la libertad de las mujeres no se negocian ni se explotan.”Maceo, Torres & Asociados, S.C.

Lupillo Rivera dijo que tenía fotos “muy fuertes” con Belinda

Recientemente, Lupillo Rivera realizó declaraciones sobre algunas fotografías que tenía con Belinda en su celular, mismas que hizo copia en una computadora.

@sientesequienpueda Lucho Borrego entrevistó en exclusiva a Lupillo Rivera, y el cantante confesó el miedo que sintió cuando pensó que había perdido su celular… porque ahí tenía cosas muy fuertes con Belinda 😱📱 LLupilloRiveraBBelindaLLuchoBorregoEExclusivaE#EntrevistaExclusiva♬ original sound – SienteseQuienPueda

Un baile incómodo

Además, en las últimas horas salió a la luz un video de ambos bailando, pero con Belinda un tanto incómoda, según las imágenes:

¿Qué dice el marco jurídico y perspectiva de género?

El artículo sexto constitucional reconoce la libertad de expresión, pero establece límites frente a derechos como la dignidad, el honor y la vida privada. Por su parte, el artículo 16 constitucional protege la inviolabilidad de la vida privada.

“En armonía con ello, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, obligan al Estado mexicano a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, incluida la violencia digital y mediática.”Maceo, Torres & Asociados, S.C.

Por el momento, Lupillo Rivera no ha emitido algún pronunciamiento sobre el proceso interpuesto por Belinda.