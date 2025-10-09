Será Chihuahua sede de los Juegos Deportivos Nacionales de Colegios de Bachilleres 2025.

-Se contará con la participación de más de 1,000 estudiantes de diversos estados

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que Chihuahua será la sede de los Juegos Deportivos Nacionales de Colegios de Bachilleres 2025, que se celebrarán del 6 al 9 de noviembre con la participación de más de 1,000 estudiantes atletas de diversas entidades del país.

Las disciplinas deportivas que se disputarán incluyen atletismo, basquetbol, futbol, softbol, beisbol, voleibol, tochito y ajedrez.

La Subsecretaría de Educación Media Superior, a través de la Dirección General de Bachillerato y el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), coordina los preparativos para recibir a las delegaciones de Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Durango.

También participarán representativos del Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

La ceremonia inaugural tendrá lugar en el Gimnasio del Cobach, mientras que las competencias se llevarán a cabo en diversos centros deportivos: el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva de Chihuahua “Discóbolo” acogerá el atletismo; el Gimnasio Cobach y el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo serán sede del basquetbol.

En el Polideportivo Luis H. Álvarez se desarrollarán los encuentros de futbol, softbol y tochito; el Centro Deportivo Tricentenario será el escenario del voleibol; el Estadio Manuel L. Almanza y el Campo Deportivo Emiliano Zapata recibirán el beisbol; y el ajedrez se definirá en un lugar por anunciar.

Este evento no solo promueve el deporte entre los jóvenes, también fortalece la convivencia y el espíritu de sana competencia.