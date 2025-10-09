Licitación de puente se la llevó la propuesta más solvente: Bonilla

El presidente municipal, Marco Bonilla, aclaró que la adjudicación para la obra pública del nuevo puente que conectará la carretera a Aldama con la avenida Fuerza Aérea, se realizó con apego a la normatividad y descartó cualquier tipo de favoritismo en la selección de la empresa constructora, luego de que un medio de comunicación sugiriera lo contrario.

Explicó que el proceso se realizó conforme a la normativa y con criterios técnicos y administrativos. Detalló que, aunque la empresa Triturados Basálticos Tetetlaoxtoc S.A. de C.V. presentó una oferta económica menor, fue descalificada por no cumplir con la documentación requerida.

En consecuencia, el contrato fue adjudicado a Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V., cuya propuesta fue evaluada como la más solvente y con apego a los requisitos establecidos.

Bonilla calificó como “pseudo medio de comunicación” al portal que difundió la información errónea, y aseguró que pertenece a un exfuncionario que le gusta jugar golf y tennis, a quien señaló de intentar generar acusaciones infundadas de corrupción.

Asimismo, invitó al presunto portal de noticias para verificar la licitación complenta en el portal del municipio, donde se encuentran digitalizados los documentos en donde explican qué empresa y qué documentos entregó cada una, así como está grabada la apertura de propuestas y la emisión del fallo para seleccionar al ganador, ya que no solo gana el de menor precio sino quien entrega documentos previamente solicitados en tiempo y total apego a la legalidad.