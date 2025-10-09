Invita Gobierno Municipal a clase de yoga con causa “Fluir en Rosa”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), invita a participar en la clase de yoga multivel “Fluir en Rosa”, a cargo de “TRUBU Barre” que se realizará este sábado 11 de octubre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en el restaurante Buenavista de Paseo Central, que tendrá una cuota de recuperación a partir de 100 pesos.

La actividad forma parte del Mes Rosa y tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a mujeres en situación vulnerable. Se invita a las y los asistentes a acudir con ropa o accesorios rosas y llevar su tapete de yoga.