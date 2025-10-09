Invita Secretaría de Turismo a la 9ª Feria de Juegos de Mesa “Game Fest” 2025.

La Secretaría de Turismo, a través del programa “Chihuahua es para ti, ¡Conócelo!”, invita a la ciudadanía a disfrutar de la novena edición de la Feria de Juegos de Mesa Game Fest.

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de octubre, de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche, en el Parque Revolución de la ciudad de Chihuahua. El costo de entrada será de 30 pesos por persona.

Con más de 200 juegos disponibles, música, talleres y un área gastronómica, el evento busca fomentar la convivencia familiar y fortalecer la comunidad en torno a este pasatiempo.

Desde su primera edición en 2015, Game Fest se ha consolidado como una feria tradicional donde niñas, niños y adultos pueden conocer, aprender y disfrutar de distintos juegos de mesa.

Entre las actividades se incluyen juegos de kermés, tradicionales, mexicanos y chihuahuenses, además de presentaciones de cuentos, representaciones teatrales, intercambio de libros y stands de productores locales.

Cada módulo contará con instructores especializados para guiar a los participantes en las dinámicas de juego.

La presentación de la feria estuvo encabezada por Germán Orrantia, director de Promoción Turística; Wendy Domínguez, directora de Tripulación Teatro y Alan López, director de Ndeeh Games.

El programa “Chihuahua es para ti, ¡Conócelo!” integra este y otros eventos con vocación cultural, gastronómica y tradicional, con más de 56 actividades durante el año en 28 municipios.

Para más información y consultar el calendario de actividades, se invita a seguir las redes oficiales: @TurismodeChihuahua y @Chihuahuaesparati.