Inician JCAS y JMAS Jiménez construcción de red de agua potable y alcantarillado.

• Beneficiarán a 242 familias de las colonias Franco Guzmán y Unión Antorchista.

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Jiménez, iniciaron la construcción de la red de agua potable y alcantarillado en las colonias Franco Guzmán y Unión Antorchista.

Esta obra beneficiará de manera directa a 242 familias jimenenses, quienes desde hace 23 años solicitaban el acceso al servicio básico.

El monto total de inversión asciende a los 13 millones de pesos, con lo que se garantizará la infraestructura hidráulica de calidad.

“Hoy cumplimos con un compromiso histórico para Jiménez”, destacó el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco.

“Esta obra no sólo representa infraestructura, representa justicia social para cientos de familias que esperaron más de dos décadas por agua potable y alcantarillado. Seguiremos trabajando para que ningún rincón del estado se quede atrás”, puntualizó el funcionario.

Con acciones como esta, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de atender necesidades históricas y brindar soluciones que fortalezcan el bienestar de la población.