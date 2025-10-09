De baterista de heavy metal a primera ministra de Japón: Ella es Sanae Takaichi, la nueva Dama de Hierro.

El Financiero

Por primera vez en la historia, Japón eligió a una mujer como líder: Sanae Takaichi, de 64 años; aquí te contamos su trayectoria.

Por primera vez en la historia, el partido gobernante de Japón eligió a una mujer como líder: Sanae Takaichi, de 64 años, quien es una figura poco convencional, y ahora se convertirá en la primera mujer ministra de Japón.

Takaichi se encamina al poder, pero sus políticas no resuenan entre algunas mujeres japonesas. Si aún no sabes quién es, aquí te decimos cómo su liderazgo podría influir en la economía de Japón y su relación con Estados Unidos.

¿Quién es Sanae Takaichi, la próxima ‘Dama de Hierro’ de Japón?

Sanae Takaichi es hija de un vendedor de Nara, una de las antiguas capitales de Japón, muy asociada con la introducción del budismo. Es el sitio de muchos templos antiguos.

Su madre trabajaba en la policía, pero Takaichi se inspira en la política por Margaret Thatcher, la primera ministra del Reino Unido, y afirma que quiere ser la “Dama de Hierro” de Japón. De mayor, va a la universidad en Kobe. Allí se inicia en el ciclismo.

También le gusta el heavy metal. Está muy influenciada por bandas de rock británicas como Black Sabbath e Iron Maiden, y de hecho, se inicia en la batería, siendo baterista de heavy metal en aquella época.

En su carrera política japonesa, Takaichi es considerada una líder poco convencional, para empezar, es mujer en un país que constantemente tiene una baja calificación en igualdad de género y es conocida por su nacionalismo radical, su postura firme hacia China y su estrecha relación con el legado del exprimer ministro Shinzo Abe.

Su ascenso marca un Japón más asertivo y envía un mensaje claro: el país se está desplazando más hacia la derecha.

A menudo se la etiqueta de conservadora de línea dura, pero su estilo se inclina más hacia el de un populista de derecha al estilo de Donald Trump.

Desafía al establishment, denuncia a los banqueros centrales y aprovecha la frustración pública por la inmigración, el turismo excesivo y la inflación. Y aunque el ascenso de Takaichi es histórico para Japón, no está claro si logrará avances en los derechos de las mujeres.

La futura primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se enfrenta a numerosos desafíos: una economía lenta, una población envejecida, estancamiento económico y un bajo crecimiento salarial.