Realizará JMAS Chihuahua reparaciones en línea de drenaje dañada en Lomas del Santuario.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que, este jueves 9 de octubre llevará a cabo los trabajos de reparación de un tramo de línea de drenaje dañada en la calle 28ª y 5 de Febrero, en la colonia Lomas del Santuario.

Las maniobras se realizarán en un horario de 8:00 de la mañana a las 8:00 de la noche, tiempo durante el cual permanecerán cerrados los carriles centrales.

Se exhorta a los conductores que transitan por la zona a hacer uso de vías alternas para evitar un posible congestionamiento vial.

Asimismo, la JMAS Chihuahua llama a los automovilistas a respetar en todo momento los señalamientos que se colocarán en el área, así como a conducir con precaución para evitar accidentes.