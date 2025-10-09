Realizará JMAS Chihuahua reparaciones en línea de drenaje dañada en Lomas del Santuario.

HomeLocalRealizará JMAS Chihuahua reparaciones en línea de drenaje dañada en Lomas del Santuario.
Local

La redaccióndrenajeJMASlomas del santuario

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que, este jueves 9 de octubre llevará a cabo los trabajos de reparación de un tramo de línea de drenaje dañada en la calle 28ª y 5 de Febrero, en la colonia Lomas del Santuario.

Las maniobras se realizarán en un horario de 8:00 de la mañana a las 8:00 de la noche, tiempo durante el cual permanecerán cerrados los carriles centrales.

Se exhorta a los conductores que transitan por la zona a hacer uso de vías alternas para evitar un posible congestionamiento vial.

Asimismo, la JMAS Chihuahua llama a los automovilistas a respetar en todo momento los señalamientos que se colocarán en el área, así como a conducir con precaución para evitar accidentes.

