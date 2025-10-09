NY demanda a redes por daños a la salud; se une a litigio federal.

Excélsior

C. González/ Reuters

La ciudad acusa a los demandados de negligencia, alteración del orden público y provocar adicción en niños.

La ciudad de Nueva York presentó una nueva demanda en la que acusa a Facebook, Google, Snapchat, TikTok y otras plataformas de internet de provocar una crisis de salud mental entre los niños al crearles adicción a las redes sociales.Play Video

La demanda de 327 páginas presentada ayer ante un tribunal federal de Manhattan pide compensaciones por daños y perjuicios a Meta Platforms, propietaria de Facebook e Instagram; a Alphabet, propietaria de Google y YouTube; a Snap, propietaria de Snapchat; y a ByteDance, propietaria de TikTok.

Nueva York acusa a los demandados de negligencia grave y alteración del orden público.

La ciudad se une a otros gobiernos, distritos escolares y particulares que han presentado alrededor de 2 mil 50 demandas similares, en un litigio a escala nacional en el tribunal federal de Oakland, en California.

Nueva York es una de las principales demandantes, con una población de 8.48 millones de habitantes, de los cuales 1.8 son menores de 18 años. Sus sistemas escolares y sanitarios también son demandantes.

Los demandados diseñaron sus plataformas para “explotar la psicología y neurofisiología de la juventud” e impulsar el uso compulsivo en busca de beneficios.

Según la denuncia, 77.3% de los estudiantes de secundaria de la ciudad de Nueva York, y 82.1% de las chicas, admiten pasar tres o más horas al día frente a “pantallas” que incluyen televisión, computadores y teléfonos inteligentes, lo que contribuye a la pérdida de horas de sueño y al absentismo escolar crónico.

La ciudad, incluidas sus escuelas, ha tenido que gastar más dinero de los contribuyentes para hacer frente a la crisis de salud mental juvenil resultante, según la denuncia.

José Castañeda, portavoz de Google, dijo que las acusaciones relativas a YouTube “sencillamente no son ciertas”, en parte porque se trata de un servicio de streaming y no de una red social en la que la gente se pone al día con sus amigos.

La ciudad también culpó a las redes sociales por el aumento del subway surfing, un reto que consiste en montar sobre los trenes del metro en movimiento.

Al menos 16 jóvenes han muerto desde 2023, incluidas dos niñas de 12 y 13 años, al intentar este desafío, según la policía neoyorquina.

El comisionado de salud de Nueva York había declarado las redes sociales un peligro para la salud pública en enero de 2024.

Finalmente, la ciudad se retiró del litigio anunciado por el alcalde Eric Adamas en febrero del 2024 y pendiente en tribunales estatales de California para unirse al litigio federal.

La denuncia

Acusaciones. Negligencia y alteración del orden público.

Denunciados. Meta platforms, alphabet, snap y bytedance.

Argumento. Niños pasan varias horas frente a las pantallas, lo cual les provoca daños a su salud mental y física.

Demanda. Compensación por daños y perjuicios.