Se reúne Carla Rivas con vecinos de la colonia Villa Juárez.

Chihuahua, Chih.– Como parte de su compromiso con la ciudadanía y su agenda de trabajo en territorio, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas, sostuvo una reunión vecinal con habitantes de la colonia Villa Juárez, en la que se abordaron temas prioritarios para la comunidad.

Durante el encuentro se destacó la importancia de contar con entornos seguros y dignos, y ofreció trabajar en conjunto con el Gobierno Municipal para canalizar gestiones que permitan la mejora de estas áreas.

“Agradezco la confianza de los vecinos de Villa Juárez por abrirme las puertas de su colonia y por compartir conmigo su visión de lo que quieren mejorar”, señaló la legisladora.

Carla Rivas reiteró su convicción de seguir trabajando de la mano con los ciudadanos, y aseguró que este tipo de encuentros se mantienen como una constante durante su gestión.