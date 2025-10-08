Nancy “La China” Frías lleva el CHINEMA al Parque de Palma Real.

HomeLocalNancy “La China” Frías lleva el CHINEMA al Parque de Palma Real.
Chihuahua, Chih.- Con el firme compromiso de seguir construyendo espacios de encuentro y convivencia para las familias chihuahuenses, Nancy “La China” Frías llevó a cabo una nueva edición del CHINEMA, esta vez en el parque de los Fraccionamientos Palma Real, donde decenas de niñas, niños, jóvenes y adultos se reunieron para disfrutar de una tarde llena de alegría, cine y comunidad.

El evento, que forma parte de las acciones impulsadas para recuperar espacios públicos y fortalecer el tejido social, contó con una proyección al aire libre, actividades recreativas y la tradicional repartición de palomitas, todo en un ambiente seguro y familiar que invitó a las y los vecinos a salir de sus casas y compartir momentos de unión.

“Queremos que las familias se sientan tranquilas, que disfruten de sus parques y que sepan que seguimos trabajando para llevarles actividades que fortalezcan el tejido social. Porque cuando una colonia se une, crece y se transforma”, expresó la China Frías.

Durante la jornada, la legisladora destacó que el CHINEMA busca no solo ofrecer entretenimiento, sino también generar cercanía entre las familias y sus comunidades, fortaleciendo la convivencia vecinal y promoviendo valores como la solidaridad y el respeto.

“Estos espacios son muy valiosos porque aquí se construyen lazos, aquí se conocen los vecinos, se comparten sonrisas y se fortalece la confianza entre todos. Queremos seguir llevando el CHINEMA a más colonias, porque creemos que una comunidad unida es una comunidad más segura y con más oportunidades”, añadió.

La China Frias reconoció y agradeció la participación de las y los vecinos de Palma Real, quienes se sumaron con entusiasmo a esta actividad, reafirmando que la cercanía y el trabajo de territorio seguirán siendo la base de su labor.

Con estas acciones, Nancy “La China” Frías continúa cumpliendo su compromiso de estar presente, escuchar a la gente y responder con hechos, impulsando iniciativas que fortalezcan el bien común, la unión y la alegría en cada rincón de Chihuahua.

