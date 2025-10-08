Ley Aduanera del régimen centralista protege el huachicol fiscal: Francisco Sánchez.

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, señaló que la Reformas a la Ley Aduanera aprobadas en la Cámara de Diputados, protegen el huachicol fiscal, al dejar de lado en las reformas este que es el tema más importante para las aduanas en el país.

“La reforma a la Ley Aduanera no toca el tema más relevante de las aduanas que es el huachicol fiscal. El huachicol fiscal debe ser considerado como traición a la Patria, porque implica la asociación con agentes extranjeros para la compra de combustibles, la corrupción en nuestras fronteras en donde participa la marina, la guardia nacional, elementos castrenses”, declaró.

Francisco Sánchez indicó que esta reforma, al no tocar el tema del huachicol fiscal, pone en riesgo uno de los aspectos más importantes del país como lo es la soberanía energética.

Además, denunció, es increíble que estados fronterizos como Chihuahua no participen en al discusión de un tema que les atañe directamente.

“La frontera de Ciudad Juárez, de Ojinaga, de Ascensión, antes que ser frontera de México es frontera de Chihuahua. Esta ley debe caer y la vamos a combatir”, sentenció.