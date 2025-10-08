Fortalece PAN alianza con la ciudadanía; Instala Consejo Consultivo.

Daniela Álvarez destacó que este consejo permitirá al PAN crear e impulsar propuestas que atiendan a las causas ciudadanas.

Chihuahua, Chihuahua.– La Presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez y la Secretaria Nacional de Vinculación con la Sociedad Civil del PAN, Lía Limón, encabezaron la instalación del Consejo Consultivo Ciudadano, un espacio abierto a la participación de las y los chihuahuenses para construir propuestas y acciones enfocadas en las causas que realmente importan a la gente.

Daniela Álvarez resaltó que estos consejos permitirán al PAN abrir sus puertas a la ciudadanía y fortalecer la participación de distintos sectores sociales.

Afirmó que de estos espacios también podrán surgir liderazgos y posibles candidaturas ciudadanas, al promover el diálogo directo con quienes todos los días trabajan desde su trinchera por un mejor estado.

La Presidenta informó que el Consejo Consultivo Ciudadano del PAN Chihuahua estará integrado por más de 20 miembros, entre ellos representantes de asociaciones de apoyo a grupos vulnerables, líderes religiosos, empresariales y juveniles, así como académicos y representantes de distintos sectores productivos.

“Gracias por aceptar este compromiso, su experiencia y perspectiva serán fundamentales para enriquecer este espacio” dijo Daniela Álvarez en su mensaje de bienvenida a las y los consejeros durante la sesión de instalación.

Lía Limón expresó su entusiasmo por acompañar la creación del onceavo Consejo Consultivo Ciudadano del país, un esfuerzo impulsado desde la dirigencia nacional para trabajar de la mano con la ciudadanía y fortalecer los vínculos del PAN con la sociedad civil.

“El PAN es un partido que históricamente nace de la sociedad civil, de las causas ciudadanas y de una lucha democrática. Esa es la lógica de los consejos ciudadanos: abrazar las causas de la gente”, señaló Lía Limón.

Finalmente, Daniela Álvarez reiteró su compromiso de mantener las puertas abiertas del PAN a la ciudadanía y a seguir construyendo, junto con la ciudadanía, un mejor Chihuahua.