Gobierno del Estado entrega Premio Nacional de Novela Histórica a Ernesto Lumbreras.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura entregó el Premio Nacional de Novela Histórica “Ignacio Solares” 2025, al escritor jalisciense Ernesto Lumbreras por su obra “Vals para lobos y pastor”.

En ceremonia efectuada en el Teatro Experimental “Octavio Trías”, en el Centro Cultural Paso del Norte, el literato recibió la presea de manos de la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez Gutiérrez.

“En esta edición celebramos a Ernesto Lumbreras y no solo honramos su contribución como escritor, sino el compromiso de difundir la novela histórica y acercar a más personas a la riqueza de nuestras letras”, señaló.

En su mensaje, el autor dijo que su obra refleja la necesidad y exigencia de conocer el pasado, y reconoció el trabajo de la Secretaría de Cultura para incentivar el conocimiento histórico como un ente vivo.

“Las y los escritores mexicanos debemos conocer nuestra historia para abrir los archivos, para que la memoria no sea circunstancial e internarnos en rutas inexploradas de nuestro pasado, con un enfoque humano”, expresó.

Durante la ceremonia de premiación estuvieron presentes, Carlos Ortíz Villegas, representante del Gobierno del Estado en Zona Norte; Brenda Rodríguez, subsecretaria de Cultura; y Gustavo Macedo, director general de Desarrollo Cultural.