Detienen al ‘influencer’ ‘Wero Bisnero’ por feminicidio; intentó escapar semidesnudo.

El ‘influencer’ conocido como ‘Wero Bisnero’ fue detenido en Atizapán por feminicidio, delito tras el cual intentó escapar en complicidad de su esposa

La noche del 4 de octubre, personal de seguridad de un edificio residencial en Loma Antigua reportó el asesinato de una mujer.

Policías municipales de Atizapán de Zaragoza llegaron al lugar y detuvieron a Rodolfo S. al momento en que intentaba escapar semidesnudo.

¿A quién asesinó ‘Wero Bisnero’?

El ‘influencer’ Wero Bisnero es señalado del feminicidio de Renata Palmer, con quien aparentemente sostenía un noviazgo.

La noche del 4 de octubre ambos habrían discutido, lo que motivó a Rodolfo S. a presentarse en el departamento de ella y asesinarla en la puerta mientras la hija de la mujer se encontraba dentro del inmueble.

Cometido el crimen el sujeto regresó a su casa, pisos abajo del departamento de Renata, y pidió auxilio a su esposa.

La esposa ayudó a Rodolfo S. a quitarse la ropa ensangrentada y meterla en el horno de la estufa con la intención de quemarla.

Semidesnudo, el sujeto abordó su camioneta e intentó salir del complejo habitacional, pero lo detuvo la pluma de la entrada.

Rodolfo Sandoval, alias ‘Wero Bisnero’, detenido. Foto de @c4jimenez

Fue allí donde policías lo interceptaron. Una grabación de seguridad muestra al individuo acercarse a los oficiales con las manos extendidas hacia los lados.

Al momento de su detención expresó “no me voy a resistir”.

Este 7 de octubre, el ‘influencer‘ fue vinculado a proceso por feminicidio, con la medida cautelar de prisión preventiva.

Su esposa también fue detenida en el sitio, sin que hasta ahora se conozca su estatus legal.

¿Quién es Rodolfo, ‘el Wero Bisnero’?

Rodolfo S. es un ‘influencer’ conocido como ‘Wero Bisnero‘. Se dedica a dar consejos financieros y de emprendimiento.

Tras su detención, todas sus redes sociales y página web fueron dadas de baja.

Con información de Carlos Jiménez