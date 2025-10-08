Invita DIF Estatal al Chamarratón 2025 para apoyar a menores de edad en situación de vulnerabilidad.

Habrá espectáculo de lucha libre, el show de Bely y Beto y un tributo a Selena.

Con un espectáculo del Consejo Mundial de Lucha Libre, el show infantil de Bely y Beto y un Tributo a Selena, el DIF Estatal invita a los chihuahuenses a asistir al primer Chamarratón “Juntos contra el Frío”, este domingo 19 de octubre en el Palenque de la Feria de Santa Rita.

El acceso al evento será mediante la donación de una chamarra nueva o que esté en excelente estado.

La lucha estelar será protagonizada por Draego vs. Persa, en el tradicional combate de rudos contra técnicos. En el bloque infantil se contará con el tributo a Bely y Beto, un show para toda la familia de música, baile y comedia, donde todos los personajes interactúan con el público.

Para cerrar la jornada se presentará el show-tributo a Selena, a cargo de la cantante chihuahuense Abigail GV, quien junto con su banda hará un homenaje a la reina del Tex-Mex, además de rifas de regalos, y obsequios para las niñas y niños, entre otras atracciones.

Habrá venta de alimentos a precios accesibles, el estacionamiento será gratuito y se contará con vigilancia permanente.

La campaña “Juntos contra el Frío” nació en 2021 con la participación del Gobierno del Estado, iniciativa privada, sociedad civil y población en general, y consiste en la recolección de ropa invernal para niñas, niños y adolescentes que habitan en la Sierra Tarahumara y en la zona fronteriza.

Desde el inicio de la campaña, a la fecha se han entregado más de 107 mil chamarras y 39 toneladas de alimentos a personas en situación vulnerable. Para el presente año se tiene como meta el acopio de al menos 25 mil chamarras.

Los boletos están disponibles en el DIF Estatal, en avenida Tecnológico 2903, colonia Magisterial, de 8:00 a 15:00 horas; en el Parque Colibrí, a un costado del propio DIF, los viernes y sábados de 16:00 a 20:00 horas, y domingos de 11:00 a 20:00 horas.

También están a disposición del público en general en el Museo Interactivo Semilla, en calle privada de Progreso 1201, zona Centro, de 8:00 a 16:00 horas.

Se invita a las personas interesadas a que hagan su canje con anticipación para asegurar un mejor lugar. El día del evento también se puede hacer el canje de boletos en las taquillas de la Feria, a partir de las 12:00 del día.