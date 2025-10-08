Apoya Ichijuv a 200 mujeres jefas de familias a través del programa “Juntas Crecemos”.

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) entregó apoyos del programa Juntas Crecemos 2025 a 200 jefas de familia, en acto efectuado en el auditorio de la facultad de Odontología, de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

La inversión total fue de 400 mil pesos, orientada en impulsar proyectos y acciones que promuevan su independencia.

La directora general de la dependencia, Fernanda Martínez, subrayó la importancia de apoyar no solo a las juventudes, sino también a las familias como base del bienestar social.

Como parte de la jornada, la Unidad de Género del Ichijuv ofreció una charla sobre desarrollo personal y superación, y estudiantes de odontología consultaron a las beneficiarias.

Al acto acudieron además Juan Antonio Galache Vega, director de la facultad; la diputada local Joceline Vega Vargas y Gabriela Padilla Vázquez, subdirectora administrativa del Instituto.