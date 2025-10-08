Aprueba Cabildo convocatoria del Premio Chihuahua por Inclusión Social para Personas con Discapacidad 2025.

Las y los regidores del H. Ayuntamiento, aprobaron durante sesión ordinaria de Cabildo la convocatoria del Premio Municipal Chihuahua por la Inclusión Social de Personas con Discapacidad, edición 2025.

Este galardón es un reconocimiento público del H. Ayuntamiento a las personas físicas y morales que trabajen a favor de los derechos humanos y la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad.

Asimismo, quien resulte ganador en alguna de las dos categorías, personas físicas y morales, se les entregará un estímulo económico de 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización Vigente, una medalla y un reconocimiento.

Cabe señalar que dicha convocatoria, quedará vigente a partir de su publicación en la Gaceta Municipal.