Se prepara Israel para Implementar plan de paz de Trump para Gaza

HomeInternacionalSe prepara Israel para Implementar plan de paz de Trump para Gaza Oct. 04, 2025 at 2:48 amInternacionalSe prepara Israel para Implementar plan de paz de Trump para GazaMichelle Mtz5 horas ago4 octubre, 2025Donald Trumpgazaisraelpalestina Fuente: Enfoque l Gobierno de Israel comunicó que el país se está preparando para implementar “inmediatamente” la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza para liberar a los rehenes “a la luz de la respuesta de Hamás” Share this… Facebook Twitter Whatsapp Pinterest EmailTags :Donald TrumpgazaisraelpalestinaFirma alcalde Bonilla contrato de crédito con Scotiabank para construcción de Comandancia OrientePrepara Grupo México adquisición de Banamex