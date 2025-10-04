HomeInternacionalSe prepara Israel para Implementar plan de paz de Trump para Gaza
Se prepara Israel para Implementar plan de paz de Trump para Gaza

Fuente: Enfoque

l Gobierno de Israel comunicó que el país se está preparando para implementar “inmediatamente” la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza para liberar a los rehenes “a la luz de la respuesta de Hamás”

