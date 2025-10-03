Firma alcalde Bonilla contrato de crédito con Scotiabank para construcción de Comandancia Oriente

El alcalde Marco Bonilla, la tesorera Amanda Córdova, así como Milton Omar García Amparán, gerente de Relación Empresarial y la representante legal, Nayely Alejandra Prieto Granillo, ambos del banco Scotiabank; firmaron el contrato de un crédito por 75 millones de pesos que será aplicado en la construcción de la primera etapa de la Comandancia Oriente y en la adquisición de nuevo equipo de comunicación para las y los elementos de Seguridad Pública Municipal.

Durante la firma del contrato también participaron, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes y el regidor que preside la Comisión de Hacienda, Luis Abraham Villegas, así como el subdirector de Egresos, Arturo Amparán.

El paso siguiente tras la firma del contrato, es iniciar con el proceso del registro del crédito ante la Secretaría de Hacienda Estatal, la Auditoría Superior del Estado y en la Coordinación de Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.