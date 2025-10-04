Hoy inicia el FICUU 2025 con una programación de primer nivel

El Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura, informa que mañana 4 de octubre iniciará el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU), uno de los eventos culturales más importantes de la capital con actividades artísticas de acceso gratuito.

El FICUU Urbano estará este 4 y 5 de octubre a partir de las 6:00 pm, donde artistas locales se presentarán en distintos puntos del Centro Histórico.

En el Parque El Palomar, el 9 de octubre se presentará la Orquesta Anime, un concierto sinfónico que combina lo mejor de la música japonesa a cargo de la Orquesta del Conservatorio de Música de Chihuahua. El 10 de octubre, será el turno de Mentiras, el Musical en Concierto, un espectáculo que revive los grandes éxitos musicales de los años 80.

El 11 de octubre, Chihuahua vivirá un espectáculo internacional con William Close & The Earth Harp Collective, quienes traerán al escenario el arpa más grande del mundo, en un ensamble innovador que mezcla música, arquitectura y arte visual para crear una experiencia única, esto en El Palomar a las 8:00 de la noche.

Finalmente, el festival cerrará con broche de oro el 12 de octubre en la Plaza del Ángel, con la presentación del reconocido cantautor Alejandro Sanz, uno de los artistas más importantes de habla hispana a nivel mundial, que hará vibrar a miles de chihuahuenses con su música.

El FICUU 2025 se realiza en el marco del aniversario 316 de la ciudad, consolidándose como una plataforma que celebra el arte, la cultura y la identidad de Chihuahua Capital.

Para más detalles de la cartelera, consulta las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio y del Gobierno Municipal.