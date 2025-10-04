Entrega Gobierno del Estado apoyos escolares a familias migrantes en Ciudad Juárez

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno y el Consejo Estatal de Población (Coespo), realizó la entrega de apoyos escolares a más de 15 familias migrantes que residen en la frontera.

Enrique Serrano, coordinador general del Coespo, explicó que este esfuerzo, instruido por la gobernadora Maru Campos, tiene como propósito brindar dignidad y oportunidades a las personas en situación de movilidad que radican en Ciudad Juárez.

Además, señaló que garantizar el acceso a la educación es un paso fundamental para que niñas, niños y adolescentes tengan un proyecto de vida que los aleje de factores de riesgo y les permita construir un mejor futuro.

El apoyo consistió en paquetes de útiles, uniformes y calzado para cada estudiante, con el fin de asegurar que puedan acudir a clases en igualdad de condiciones que sus compañeros y sin que la falta de recursos sea un obstáculo.

De igual manera, las familias beneficiarias recibieron un apoyo económico para cubrir el costo de inscripción de sus hijas e hijos.

Estos beneficios se otorgaron a través del Programa de Atención a Migrantes y Movilidad Humana, con una inversión aproximada de 45 mil pesos en esta entrega.

Cabe destacar que este apoyo se entrega de manera permanente cada regreso a clases, y hasta la fecha ha beneficiado a mil 927 personas con un total de dos mil 788 apoyos, que en conjunto representan una inversión superior a 748 mil pesos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de apoyar a las familias en situación de movilidad, e impulsa la educación como un derecho fundamental que abre oportunidades de desarrollo e integración para todas y todos los ciudadanos.