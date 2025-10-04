Christian Nodal conquista a Chihuahua en la Expogan 2025

Christian Nodal ofreció una noche inolvidable en la Expogan Chihuahua 2025 al presentarse ante un recinto completamente lleno, donde la emoción y el romanticismo fueron los protagonistas de su concierto.

El cantautor sonorense abrió el espectáculo con “No te contaron mal”, tema que de inmediato puso de pie a miles de asistentes que corearon junto a él. Con canciones como “Ay, Ay, Ay” y “Se me olvidó”, el público confirmó la conexión especial que existe con el artista.

Entre melodías de amor y desamor, Nodal se dirigió a los presentes con entusiasmo: “Esta noche es de ustedes, disfrútenla y canten cada canción a todo pulmón. ¡Gracias Chihuahua por esta gran noche!”. Además, no dudó en halagar la belleza de las mujeres chihuahuenses y en preguntar al público quién llegó “con el pechito roto” y quién estaba “bien enamorado”, provocando sonrisas y aplausos.

El repertorio incluyó una mezcla de ritmos para bailar, piezas románticas y éxitos que marcaron su carrera, como “Botella tras botella”, “Dime cómo quieres”, “Ya no somos ni seremos” y el clásico “Adiós amor”. Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando dedicó “Amé”, tema que recomendó como ideal para quienes querían sorprender a su pareja.

Vestido de negro y acompañado por su banda en vivo, Christian Nodal demostró por qué es una de las figuras más queridas de la música regional mexicana, dejando en la Expogan Chihuahua 2025 una velada llena de sentimiento, energía y complicidad con su público.