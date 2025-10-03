Maru Campos le cumple a Chihuahua con transporte digno.

”Transformamos los recursos que ustedes ponen en nuestras manos en bienes y servicios que respeten su dignidad”: Gobernadora.

En cumplimiento a la promesa hecha a los chihuahuenses, la gobernadora Maru Campos puso en operación las 40 unidades último modelo que circularán por la ruta troncal del sistema de transporte público de pasajeros Bowí, adquiridas con una inversión de 315 millones de pesos.

Durante el acto, la mandataria reconoció el compromiso del secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, para sacar adelante este proyecto y anunció que cuatro de estos camiones, darán cobertura de la ruta UACH-Bowí, para uso exclusivo de los estudiantes universitarios.

“Este Gobierno trabaja todos los días para que cada peso que la ciudadanía nos confía, se traduzca en servicios que construyan un estado más equitativo. Un Chihuahua donde la movilidad, la salud, la alimentación y la educación no sean privilegios, sino derechos garantizados”, afirmó.

Los autobuses están equipados con la más alta tecnología: aire acondicionado, GPS, cámaras de vigilancia, pisos con relieve y tubos en braille para usuarios con discapacidad visual, así como espacios adaptados para sillas de ruedas.

En materia de seguridad, cuentan con GPS para su monitoreo en tiempo real, 7 cámaras de vigilancia, botón de pánico, así como un sistema de cámaras inteligentes que detecta distracciones o cansancio en el operador.

También incorporan un “cuentapersonas” con inteligencia artificial para medir la demanda de pasajeros y mejorar la planeación del servicio, iluminación LED, 18 puertos USB y asientos ergonómicos que garantizan viajes más cómodos para los usuarios.

La titular del Ejecutivo añadió que estas son acciones a favor de los hombres y mujeres que cruzan la ciudad cada mañana para llegar a su trabajo, en los jóvenes que recorren kilómetros para asistir a sus clases, y en los adultos mayores y personas con discapacidad, que necesitan llegar a tiempo a sus consultas o actividades.

“Ese es el verdadero corazón de esta inversión y de cada inversión que realizamos: transformar los recursos que ustedes ponen en nuestras manos, en bienes y servicios que respeten su dignidad”, abundó.

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, destacó que este día marca una nueva etapa para la capital: “Cada autobús que hoy entra en operación significa más confianza, tranquilidad y oportunidades para quienes dependen de este servicio”, sostuvo.

Al evento asistió además la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera; la diputada local, Joss Vega; el director de la operadora de transporte, Tomás Orozco, además de los estudiantes Nathalia Sapién y Nicolás Martínez.

A ellos se sumaron legisladores, magistrados, representantes de las cámaras empresariales, funcionarios de gobierno, miembros de pueblos originarios y grupos de la sociedad civil.