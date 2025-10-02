Reforma a la Ley de Servicio Exterior corrige una omisión histórica al garantizar participación de las mujeres en diplomacia: Manque Granados

-Cámara de Diputados aprueba por unanimidad iniciativa de reforma a Ley del Servicio Exterior Mexicano para garantizar la paridad de género en la diplomacia del país

La Diputada Federal del PAN por Chihuahua, Manque Granados Trespalacios, destacó la importancia de reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano para garantizar la paridad de género en la diplomacia del país, corrigiendo con ello una omisión histórica que ha privado a las mujeres de participar en niveles superiores dentro de la representación de México en el extranjero.

Lo anterior, en el marco de la discusión y aprobación por unanimidad de esta iniciativa, que fue presentada por la Diputada Lorena Piñón Rivera del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El servicio exterior no puede estar exento del principio de paridad que hoy es una realidad en nuestro país. Las mujeres representan menos del 30% en los niveles superiores, y aunque su ingreso ha aumentado, su ascenso sigue siendo limitado. Este dictamen corrige esa omisión histórica”, señaló Manque Granados.

La legisladora panista enfatizó que la reforma no impone cuotas arbitrarias, sino que reconoce el mérito, la vocación y la trayectoria de cientos de mujeres que han servido a México con excelencia, muchas veces sin el debido reconocimiento.

Granados Trespalacios también subrayó la urgencia de esta medida frente a denuncias recientes de acoso y exclusión en el servicio exterior:

“La paridad y la igualdad no son un discurso bonito, son un mecanismo de protección, de reconocimiento y de justicia”.

Finalmente, reafirmó que votar a favor de esta iniciativa significa enviar un mensaje claro al mundo: “México cree en la igualdad, la practica y la defiende”.