“El 2 de octubre no se olvida”: México recuerda la masacre de Tlatelolco

Este jueves 2 de octubre de 2025 se conmemora el 57º aniversario de la masacre de Tlatelolco, un evento que marcó un hito en la historia de México. Hoy, miles de personas se han reunido en la Ciudad de México para recordar a los estudiantes y ciudadanos que fueron víctimas de la represión el 2 de octubre de 1968.

La marcha, convocada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, partió a las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y se dirige al Zócalo capitalino. El recorrido incluye las avenidas Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo.

Se espera la participación de diversos sectores sociales, incluyendo estudiantes, sindicatos, feministas y organizaciones de derechos humanos, quienes exigen justicia no solo por la masacre de Tlatelolco, sino también por otros episodios de represión como el Halconazo de 1971, la Guerra Sucia y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En la Ciudad de México, se han implementado medidas de seguridad y restricciones en el transporte público debido a la marcha. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a los avisos oficiales y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Este 2 de octubre, México recuerda y honra a quienes lucharon por la libertad y la democracia, reafirmando el compromiso de que “el 2 de octubre no se olvida”