Pinta Municipio y restaura malla ciclónica de puente peatonal en la Teófilo Borunda.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 1 de octubre de 2025.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realizó trabajos de mantenimiento al puente peatonal que se encuentra ubicado sobre la Teófilo Borunda casi a la altura de la Venustiano Carranza, en donde realizó la restauración de 30 metros de malla ciclónica la cual ya se encontraba en mal estado y además se colocó pintura en toda la estructura.

