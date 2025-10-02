Lanza Municipio programa de capacitación en digitalización e inteligencia artificial a organismos.

Dirigida a empresas, instituciones educativas y organismos diversos para que mejoren sus procesos.

El Gobierno Municipal, puso en marcha un programa de capacitación y acompañamiento enfocado en la digitalización y el uso de herramientas de inteligencia artificial para que mejoren su eficiencia operativa y capacidad de respuesta.

Este taller se brinda desde la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, a instituciones como cámaras empresariales, instituciones académicas, empresas y organismos diversos a digitalizar algún proceso que ellos efectúen.

Para tal motivo diagnostican, desarrollan un proceso digitalizado, y efectúan al proceso personalizado de cada institución

Este taller finalizará mañana y se espera que cada institución cuente con un diagnóstico claro y un plan de mejora y que pongan en marcha al menos un proceso digitalizado o automatizado, lo que permitirá ahorrar tiempo, dar mejor seguimiento y ofrecer una respuesta más rápida a la ciudadanía.

También se generará una cultura digital dentro de los equipos de trabajo, lo que contribuirá a que más procesos internos puedan replicarse con el mismo modelo.

Con estas acciones, Chihuahua Capital reafirma su compromiso de impulsar la innovación y la competitividad, acercando la tecnología a quienes trabajan día a día en beneficio de la comunidad.