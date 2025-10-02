Gracias por innovar desde Chihuahua e impulsar empleos: Marco Bonilla a Jabil en su 25 aniversario.

El alcalde Marco Bonilla, asistió a la celebración del 25 aniversario de Jabil Chihuahua, donde reconoció la trayectoria de esta empresa que a lo largo de los años ha brindado oportunidades de empleo y desarrollo económico a cientos de familias.

En el evento estuvo presente la gobernadora Maru Campos, quien destacó la innovación, confianza y disposición de Jabil para trabajar en conjunto por el crecimiento de Chihuahua.

Durante su mensaje, el alcalde Bonilla subrayó la capacidad de innovación de Jabil, una de las compañías que más empleos genera en la capital, y reconoció la reciente inauguración del Centro de Entrenamiento y de Jabil Academy.

“Esto habla del futuro, de una ciudad que le apuesta a su infraestructura y a su gente para el impulso de mente de obra”, expresó el alcalde, al destacar el modelo efectivo que vincula educación y sector productivo.

Finalmente, Marco Bonilla agradeció a Jabil por seguir creyendo y construir desde esta tierra: “En Chihuahua hay condiciones para invertir: hay talento, orden y visión. No estiramos la mano para exigir, sino para trabajar juntos. Las empresas que apuestan por Chihuahua encuentran un gobierno que escucha”.