Encabezan programa “Pinta tu Escuela” en la Secundaria Plutarco Elías Calles

Con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios educativos y fortalecer el sentido de comunidad entre estudiantes, docentes y padres de familia, la diputada Local Nancy “La China” Frías, en coordinación con la Subdirección de Educación de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del Gobierno Municipal, llevaron el programa “Pinta tu Escuela” a la Secundaria Estatal No. 3066 Plutarco Elías Calles, ubicada en la colonia Chihuahua 2000.

Durante la jornada, alumnas, alumnos, personal docente y madres y padres de familia se sumaron a las labores de pintura y rehabilitación de las áreas comunes, contribuyendo de manera activa al mejoramiento del entorno escolar. Este esfuerzo conjunto busca no solo embellecer las instalaciones, sino también fomentar la participación ciudadana y el orgullo por los espacios educativos públicos.

La diputada Nancy “La China” Frías reconoció el entusiasmo de la comunidad escolar y subrayó la importancia de sumar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad para generar entornos más seguros, dignos y motivadores para las y los estudiantes.

“Cuando trabajamos en equipo, los resultados se notan. Este programa refleja el compromiso que tenemos con nuestras niñas, niños y jóvenes, porque una escuela bonita y en buen estado también inspira, motiva y mejora la convivencia. Agradezco al Gobierno Municipal por hacer equipo y por compartir la visión de que invertir en educación es apostar por el futuro”, expresó la legisladora.

Asimismo, la diputada destacó que este tipo de programas nacen de escuchar directamente a las y los ciudadanos, atendiendo de primera mano las necesidades que presentan las comunidades.

“Cada vez que visitamos una escuela o una colonia, escuchamos lo que la gente necesita. No hay mejor manera de construir soluciones que estando cerca, que viendo las cosas con nuestros propios ojos y trabajando hombro a hombro con la comunidad. Por eso este programa es tan valioso: porque nace del diálogo y del compromiso real con las familias chihuahuenses”, añadió “La China” Frías.

Por su parte, representantes de la Subdirección de Educación destacaron que el programa “Pinta tu Escuela” tiene como propósito fortalecer la identidad y pertenencia de las comunidades escolares, impulsando acciones de rehabilitación en distintos planteles educativos de la ciudad.

La comunidad de la Secundaria Estatal No. 3066 manifestó su agradecimiento a la Diputada y al Gobierno Municipal por atender sus necesidades y brindar apoyo para mejorar sus espacios. Con estas acciones, se reafirma el compromiso de seguir trabajando por una educación de calidad y por entornos escolares más dignos y seguros para las y los jóvenes chihuahuenses.