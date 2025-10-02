Refrenda Bonilla apoyo al marchista Julio César Salazar rumbo a Los Ángeles 2028

Como parte de su política de cercanía con los deportistas chihuahuenses que representan a la ciudad en competencias nacionales e internacionales, el alcalde Marco Bonilla recibió en su despacho al marchista Julio César Salazar, quien compartió la experiencia de su más reciente participación en Tokio.

Durante el encuentro, Salazar agradeció al Gobierno Municipal y al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte por el apoyo constante que ha recibido, subrayando que nunca lo han dejado solo en su preparación.

Bonilla reconoció el esfuerzo y disciplina del marchista de alto rendimiento y refrendó su compromiso de seguir respaldando su trayectoria con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Nuestro deber es dar a los deportistas espacios, respaldo y confianza para que representen con orgullo a Chihuahua y a México”, expresó el alcalde.

En la charla, Salazar también compartió su experiencia al conocer el Polideportivo Luis H. Álvarez, destacando la relevancia de la obra para el impulso del deporte en la ciudad. “Me sorprendió ver la cantidad de disciplinas que ahí se practican y a decenas de personas aprovechando sus canchas y áreas. Es una obra de gran valor para toda la comunidad deportiva”, señaló.

Marco Bonilla reiteró que esa es la visión de su gobierno: ofrecer instalaciones deportivas de primer nivel para que el talento local pueda desarrollarse. “Hoy en Chihuahua cualquier persona puede jugar ráquetbol en instalaciones públicas, cuando antes era exclusivo de clubes privados”, concluyó.