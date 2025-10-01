Reconocen a la muralista Aurora Reyes con la inauguración de la exposición “Arte y Lucha 1908-1985”.

La Secretaría de Cultura, en colaboración con el Centro de Patrimonio Cultural Casa Chihuahua, invita cordialmente a la ciudadanía a la inauguración de la exposición “Aurora Reyes: Arte y lucha 1908-1985”, que tendrá lugar el próximo jueves 9 de octubre a las 19:00 horas en las instalaciones del museo.

Con esta exposición, la dependencia estatal reconoce la vida y obra de la artista Aurora Reyes (1908-1985), originaria de Chihuahua, y quien fue la primera mujer muralista en México.

Reconocida por su profundo compromiso social y político, Reyes desarrolló una obra marcada por la crítica a las desigualdades, la defensa de los derechos de las mujeres, la educación y las causas sociales.

La muestra está conformada por una importante selección de obras, busca resaltar la fuerza estética y la dimensión social de la producción de la autora.

La exposición estará abierta al público a partir del 10 de octubre de 2025 y permanecerá hasta el 2 de febrero de 2026 en Casa Chihuahua.

La entrada es gratuita, sin embargo, es necesario realizar un registro previo a través de la página oficial del museo: www.casachihuahua.org.mx.