No más garabatos: un tribunal indio ordena a los médicos corregir su escritura.

Geeta Pandey, BBC News, Delhi

En una época en la que la mayoría de la gente utiliza teclados para escribir, ¿realmente importa la escritura a mano?

Sí, dicen los tribunales indios, si el escritor es médico.

Las bromas sobre la notoria mala caligrafía de muchos médicos, que solo los farmacéuticos pueden descifrar, son comunes en la India, como en todo el mundo. Sin embargo, la última orden que enfatiza la importancia de una letra clara provino recientemente del Tribunal Superior de Punjab y Haryana, que declaró que “la prescripción médica legible es un derecho fundamental”, ya que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

La orden judicial se dictó en un caso ajeno a la palabra escrita. Se trataba de acusaciones de violación, engaño y falsificación por parte de una mujer, y el juez Jasgurpreet Singh Puri estaba atendiendo la petición de libertad bajo fianza del hombre.

La mujer había alegado que el hombre le había quitado dinero prometiéndole un trabajo en el gobierno, le había realizado entrevistas falsas y la había explotado sexualmente.

El acusado negó los cargos: dijo que tenían una relación consensual y que el caso se inició debido a una disputa por dinero.

El juez Puri dijo que cuando revisó el informe médico-legal, escrito por un médico del gobierno que había examinado a la mujer, lo encontró incomprensible.

“Sacudió la conciencia de este tribunal porque ni siquiera una palabra o una letra era legible”, escribió en la orden.

La BBC ha visto una copia de la sentencia que incluye el informe y una receta de dos páginas en la que se ven los garabatos ilegibles del médico.

Una receta ilegible de un médico indio en el estado de Madhya Pradesh el año pasado se volvió viral.

“En una época en que la tecnología y las computadoras son fácilmente accesibles, resulta chocante que los médicos del gobierno sigan escribiendo recetas a mano que nadie puede leer, salvo quizás algunos químicos”, escribió el juez Puri.

El tribunal solicitó al gobierno que incluyera lecciones de escritura a mano en el plan de estudios de las facultades de medicina y estableciera un plazo de dos años para implementar recetas digitalizadas.

Hasta que eso suceda, todos los médicos deben escribir las recetas claramente en letras mayúsculas, dijo el juez Puri.

El Dr. Dilip Bhanushali, presidente de la Asociación Médica India, que cuenta con más de 330.000 médicos como miembros, dijo a la BBC que están dispuestos a ayudar a encontrar una solución al problema.

En las ciudades y pueblos más grandes, dice, los médicos han pasado a las recetas digitales, pero es muy difícil en las zonas rurales y en los pueblos pequeños obtener recetas claras.

“Es bien sabido que muchos médicos tienen mala letra, pero eso se debe a que la mayoría de los profesionales médicos están muy ocupados, especialmente en hospitales públicos superpoblados”, afirma.

Hemos recomendado a nuestros miembros que sigan las directrices gubernamentales y escriban las recetas en negrita, legibles tanto para los pacientes como para los farmacéuticos. Un médico que atiende a siete pacientes al día puede hacerlo, pero si atiende a 70 pacientes al día, no puede hacerlo», añade.

Los expertos dicen que una receta que deja lugar a ambigüedades o malas interpretaciones puede tener graves consecuencias.

Esta no es la primera vez que un tribunal indio denuncia la mala caligrafía de los médicos. Casos anteriores incluyen el Tribunal Superior del estado de Odisha, que señaló el “estilo zigzagueante de la escritura de los médicos”, y los jueces del Tribunal Superior de Allahabad, que lamentaron los “informes escritos con una caligrafía tan descuidada que son indescifrables”.

Sin embargo, los estudios no han logrado respaldar la creencia convencional de que la letra de los médicos es peor que la de otros.

Pero los expertos dicen que el énfasis en la escritura no es una cuestión de estética o conveniencia, sino que una prescripción médica que deja lugar a la ambigüedad o a la mala interpretación puede tener consecuencias graves, incluso trágicas.

Según un informe de 1999 del Instituto de Medicina (IoM), los errores médicos causaban al menos unas 44.000 muertes evitables cada año en los EE. UU., de las cuales 7.000 eran atribuibles a una escritura descuidada.

Más recientemente, en Escocia, una mujer sufrió lesiones químicas después de que le administraran por error una crema para la disfunción eréctil debido a un problema de ojo seco.

Las autoridades sanitarias del Reino Unido han admitido que “los errores de medicación causaron niveles atroces de daños y muertes” y han añadido que “la implantación de sistemas de prescripción electrónica en más hospitales podría reducir los errores en un 50%”.

La India no dispone de datos sólidos sobre los daños causados ​​por la mala caligrafía, pero en el país más poblado del mundo la lectura incorrecta de recetas en el pasado ha provocado emergencias sanitarias y muchas muertes.

Los farmacéuticos denuncian que siguen llegando a sus establecimientos recetas mal redactadas

Hay un caso muy conocido de una mujer que sufrió convulsiones después de tomar un medicamento para la diabetes que tenía un nombre similar al de un analgésico que le habían recetado.

Chilukuri Paramathama, quien dirige una farmacia en la ciudad de Nalgonda, en el estado de Telangana, en el sur de la India, dijo a la BBC que en 2014 presentó una petición de interés público en el tribunal superior de Hyderabad después de leer noticias sobre una niña de tres años que había muerto en la ciudad de Noida después de que le administraran una inyección equivocada para la fiebre.

Su campaña, que buscaba la prohibición total de las recetas escritas a mano, dio frutos cuando en 2016 el Consejo Médico de la India ordenó que “todo médico debería recetar medicamentos con nombres genéricos legibles y preferiblemente en mayúsculas”.

En 2020, el ministro de salud júnior de la India, Ashwini Kumar Choubey, dijo al parlamento que las autoridades médicas de los estados “han sido facultadas para tomar medidas disciplinarias contra un médico por violar la orden”.

Pero casi una década después, el Sr. Chilukuri y otros farmacéuticos afirman que siguen llegando a sus farmacias recetas mal redactadas. El Sr. Chilukuri envió a la BBC varias recetas que vio en los últimos años y que ni siquiera él pudo descifrar.

Ravindra Khandelwal, director ejecutivo de Dhanwantary (una de las farmacias más conocidas de la ciudad de Calcuta, con 28 sucursales que cubren ciudades, pueblos y aldeas de Bengala Occidental y atienden a más de 4.000 clientes diariamente), dice que a veces las recetas que les llegan son casi ilegibles.

“A lo largo de los años, hemos visto un cambio de recetas escritas a mano a recetas impresas en las ciudades, pero en las zonas suburbanas y rurales, la mayoría todavía están escritas a mano”.

Su personal, dice, es muy experimentado y capaz de descifrar la mayoría de ellos para garantizar que los clientes reciban el medicamento correcto.

“Aun así, a veces tenemos que llamar a los médicos porque es muy importante para nosotros dispensar la medicina correcta”.