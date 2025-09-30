Invita Municipio a presentación del libro “Cabinas Telefónicas” en la Mediateca Municipal.

El autor es R. A. Luna Monroy es uno de los seleccionados en el PECH 2024.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a la presentación del libro “Cabinas Telefónicas”, obra de R. A. Luna Monroy, uno de los autores seleccionados en el Programa Editorial Chihuahua (PECH) edición 2024.

La presentación se llevará a cabo el próximo 1 de octubre a las 17:00 horas, en la Mediateca Municipal Enrique Servín, ubicada en avenida Teófilo Borunda número 1617. “Cabinas Telefónicas” forma parte de la nueva generación de títulos que el PECH impulsa con el objetivo de difundir el talento literario local y fortalecer el panorama cultural de la capital.

La entrada será totalmente libre, por lo que se extiende la invitación a lectores, escritores, estudiantes y al público en general para acompañar este evento y celebrar el talento emergente de Chihuahua.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la promoción de la literatura y la creación artística, acercando nuevas voces a la ciudadanía y consolidando a Chihuahua Capital como referente cultural en el norte del país.