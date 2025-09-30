Lanza SEyD convocatoria del XXVIII Concurso Estatal de Lectura “Don Quijote nos invita a Leer”.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) lanzó la convocatoria del XXVIII Concurso Estatal de Lectura “Don Quijote nos invita a Leer”, a fin de desarrollar en el alumnado habilidades comunicativas, la reflexión y práctica de valores, imprescindibles para una formación integral y la convivencia humana.

La presentación se efectuó en el Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo Casa Redonda y fue encabezada por el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, en representación del secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila.

Parga Amado resaltó que Chihuahua es el único estado en el país donde se fomenta la lectura por ley, ya que en 1998 se creó por decreto la estrategia “Don Quijote nos invita a Leer”, para fomentar las competencias comunicativas en los diferentes niveles educativos.

Señaló que en la pasada edición del concurso se tuvo una inscripción total de 208 mil 564 participantes, de los cuales 96 mil 772 escribieron un texto propio, 111 mil 497 leyeron en voz alta, y 722 colectivos escolares sistematizaron una experiencia pedagógica en una narrativa escrita.

Añadió que cada una de las y los concursantes leyó al menos cinco libros durante el proceso que dura la preparación para participar, para un total de un millón 042 mil 820 lecturas en la edición XXVII del certamen.

“Los invitamos a continuar provocando el encuentro de la palabra con diálogos entre libros y lectores de todas las edades y generaciones de nuestro estado, y sigamos avanzando en la construcción de comunidades lectoras cada vez más críticas y participativas”, expresó el subsecretario.

En la presentación de la convocatoria, la docente María de la Luz Macías Morales compartió su testimonio sobre el fomento a la lectura entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a lo largo de su participación en 20 ediciones de este concurso.

El director de Investigación y Desarrollo Educativo, Jesús Manuel Almazán Cano, dijo que el concurso es para estudiantes, docentes y familiares de los niveles Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior (Escuelas Normales, Universidad Pedagógica Nacional, Centro de Actualización del Magisterio) y Centros de Atención Múltiple.

Agregó que se cuenta con tres vertientes:

Cuentos para Don Quijote, dirigido a estudiantes creadores de textos narrativos.

Las Voces del Quijote, para lectoras y lectores en voz alta (estudiantes, docentes, madres y padres de familia, abuelas, abuelos, tutoras y tutores).

Narrativa de Experiencias Pedagógicas, para colectivos escolares, directivos, docentes, bibliotecarios, así como personal administrativo y de apoyo.

Los premios para las y los ganadores de cada vertiente y categoría consisten en laptops, impresoras, celulares, bocinas inteligentes, tabletas electrónicas y premios en efectivo.