Ofrece DIF Estatal lentes gratuitos para personas con vista cansada.

El DIF Estatal invita a la ciudadanía a aprovechar el programa gratuito de donación de lentes para vista cansada, dirigido a personas mayores de 30 años residentes en la ciudad de Chihuahua.

La entrega se realizará de lunes a viernes, en las instalaciones de Atención Ciudadana del DIF Estatal, en avenida Tecnológico número 2903, de las 8:00 a las 15:00 horas.

Este programa está dirigido a quienes presentan dificultades visuales relacionadas con la presbicia y es posible gracias a la colaboración del DIF Estatal, el Sistema Nacional DIF y la asociación Restoring Vision, que trabajan en conjunto para garantizar que más personas accedan a estos apoyos, sin costo alguno.

Tiene como objetivo principal responder a la necesidad de atender la vista cansada, una condición que afecta a un gran número de personas conforme avanzan en edad, lo que limita su desempeño en actividades cotidianas.

Los anteojos donados contribuirán a mejorar su agudeza visual y, por ende, su salud y calidad de vida en general.

El DIF Estatal extiende la invitación a la comunidad para que acuda y pueda beneficiarse de esta acción social, que además fortalece el compromiso de la institución con la salud de los chihuahuenses.