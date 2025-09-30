Chihuahua se consolida como líder exportador de México.

Durante 2025 registra un crecimiento superior al 35 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior.

Chihuahua alcanza el índice más alto de exportaciones en el país con un crecimiento del 43 por ciento durante el segundo trimestre del año, lo que significa una cifra superior a los 26 mil millones de dólares (mdd).

En 2025, el estado se ha consolidado como líder en el rubro exportador al registrar un valor acumulado de 47 mil 551 mdd, lo que representa un crecimiento de 35.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Chihuahua se ubica por encima de estados como Coahuila, Nuevo León, Baja California y Jalisco.

Sumado a ello, la economía estatal se ubica en el 8° lugar respecto al Producto Interno Bruto (PIB), 7° lugar en empleo formal total, 1° lugar con menor ocupación en el Sector Informal, 7° lugar en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) como porcentaje del PIB, 2° lugar en personal Ocupado en la Industria IMMEX, 3° Lugar en Establecimientos IMMEX, 1° en exportaciones totales, 5° en IED en la Industria automotriz y 6° en producción de manufacturas.

De acuerdo con cifras del Centro de Información Económica y Social, de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Chihuahua además se lleva la 4ª posición en valor de producción minera, 4° productor de oro y cobre, 2° en plomo y 3° en plata y zinc.

También el 4° lugar en exportación de fabricación de equipo de transporte, 2° lugar en exportación de productos eléctricos, 1° lugar en exportación de fabricación de equipo de computación y comunicación, 2° lugar en exportación de dispositivos médicos, 1° lugar en producción de manzana, 1° lugar en producción de algodón, 1° lugar en producción de nuez y 10° en generación de patentes por cada 100 mil de la población.

Respecto al Índice de Competitividad Estatal, en 2025 subió una posición ubicándose en el 8º sitio.

Lo anterior es muestra del trabajo continuo y el compromiso del Gobierno del Estado para impulsar la economía y el crecimiento en beneficio de las y los chihuahuenses.