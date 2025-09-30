Cada persona es responsable únicamente de sus actos propios”: Medina ante hechos en Parral

Arturo Medina, coordinador de los diputados locales del PRI en Chihuahua fijó postura ante los hechos acontecidos en Hidalgo del Parral, en donde se vio relacionado un hermano del diputado Guillermo Ramírez.

Medina señaló que la persona involucrada no es diputado por el PRI, por lo que en cuestiones relacionadas al área legislativa no corresponde hacer juicios sobre los hechos.

El priista dijo que espera, como en cualquier caso, acción libre y certera de la justicia y reiteró que cada persona es responsable únicamente de sus actos propios.

Considerando lo anterior, el coordinador legislativo consideró que Guillermo Ramírez no es tema central en la conversación, por lo que el asunto debe ser tratado como lo que es, un acto ajeno a la voluntad, decisión y acción del legislador.

“Los hechos ocurridos en Parral no son de índole político o partidista, están en la cancha de las autoridades de procuración de justicia”, finalizó.