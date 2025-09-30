Celebrará ICJ aniversario con VIII Congreso de Neuroeducación



La directora del Instituto José David, Paulina Tarango, anunció VIII Congreso de Neuroeducación, titulado “El Desafío de Educar”, que se llevará a cabo el 11 de octubre.

Lo anterior, en la Universidad La Salle Chihuahua (ULSA), ubicada en Avenida Pedro Zuloaga No. 11201.

Reunirá a expertos en educación y neurociencia para ofrecer conferencias, paneles y talleres especializados dirigidos a docentes, terapeutas y profesionales del área de la salud.



Durante la jornada principal del sábado, los asistentes podrán elegir entre varios talleres simultáneos con Erika Salcido bajo su taller especializado en neuroeducación; Norma Corral, con el taller enfocado en estrategias educativas inclusivas; así como Karen Córdova, que impartirá una clase dirigida a técnicas de aprendizaje para estudiantes con necesidades especiales.

Para registrarse, pueden registrarse a través de la página oficial del evento en congreso.ijdeducacionsuperior.edu.mx.