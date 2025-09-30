HomeLocalCelebrará ICJ aniversario con VIII Congreso de Neuroeducación
Celebrará ICJ aniversario con VIII Congreso de Neuroeducación

La directora del Instituto José David, Paulina Tarango, anunció VIII Congreso de Neuroeducación, titulado “El Desafío de Educar”, que se llevará a cabo el 11 de octubre.

Lo anterior, en la Universidad La Salle Chihuahua (ULSA), ubicada en Avenida Pedro Zuloaga No. 11201.
Reunirá a expertos en educación y neurociencia para ofrecer conferencias, paneles y talleres especializados dirigidos a docentes, terapeutas y profesionales del área de la salud.

Durante la jornada principal del sábado, los asistentes podrán elegir entre varios talleres simultáneos con Erika Salcido bajo su taller especializado en neuroeducación; Norma Corral, con el taller enfocado en estrategias educativas inclusivas; así como Karen Córdova, que impartirá una clase dirigida a técnicas de aprendizaje para estudiantes con necesidades especiales.
Para registrarse, pueden registrarse a través de la página oficial del evento en congreso.ijdeducacionsuperior.edu.mx.

