Exige Paralímpica, Daniela Martínez, implementación de un protocolo de atención a personas con discapacidad en la UACH

–Reporta ante Rectoría actos de discriminación por parte de una maestra a una alumna con discapacidad auditiva.

Chihuahua.- La secretaria de Grupos Vulnerables del Movimiento Territorial del PRI, Daniela Andrea Martínez Mariscal, atleta paralímpica y orgullosa representante de Chihuahua en Tokio 2020, manifestó su profunda preocupación por hechos de discriminación al interior de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), donde se tiene conocimiento de que un catedrático habría promovido la recabación de firmas para impedir que una alumna con discapacidad auditiva curse sus clases con el apoyo de una intérprete de lengua de señas.

“Esta situación no solo resulta indignante, sino que atenta directamente contra los derechos humanos, la dignidad y la igualdad de oportunidades que deben regir en toda institución educativa. La educación inclusiva no es una concesión, es un derecho que debe garantizarse sin excepciones, y más en una institución como la UACH, a la cual representé como atleta y soy egresada”, subrayó Martínez Mariscal.

En este sentido, la dirigente del Movimiento Territorial del PRI hizo un enérgico llamado a las autoridades universitarias para que se garantice la permanencia de la estudiante en un entorno de respeto y equidad, al tiempo que urgió a la implementación de un protocolo interno de inclusión y atención a personas con discapacidad, que establezca lineamientos claros, brinde respaldo institucional y prevenga cualquier forma de discriminación en las aulas.

Martínez Mariscal advirtió que la falta de sensibilización de algunas autoridades y docentes no puede poner en riesgo el derecho a la educación de las y los jóvenes con discapacidad:

“Lo que hoy ocurre con una alumna, mañana podría repetirse con muchos más estudiantes. La UACH debe ser ejemplo de inclusión y no permitir prácticas que vulneren a los grupos más sensibles de nuestra sociedad. Confío en que se actuará con responsabilidad, compromiso, y sensibilidad ante este caso, para que no se repita con otras u otros alumnos de la institución”.

Finalmente, reiteró que el Movimiento Territorial del PRI, a través de la Secretaría de Grupos Vulnerables, acompañará a las y los estudiantes con discapacidad que así lo requieran y continuará levantando la voz para que se construyan universidades más incluyentes, humanas y con verdadera igualdad de oportunidades.